Ascoltare Bellezza: si celebra il solstizio d’estate con "Fragments"

Viene inaugurata martedì 21 giugno, alle 18, nella sala Mosaico della biblioteca Classense, in via Baccarini 3, ed è visitabile fino al 13 settembre, l’opera Fragments di Maurizio Donzelli, scelta nel ciclo di Ascoltare Bellezza per celebrare il solstizio d’estate. L’ingresso è libero.

Dopo gli ultimi interventi artistici di Piero Pizzi Cannella, Nicola Verlato, Nicola Samorì, Alessandro Pessoli e Massimo Pulini, il ciclo “Ascoltare Bellezza” ospiterà dunque da martedì un altro interessante artista contemporaneo: Maurizio Donzelli, protagonista di un nuovo omaggio alla città ravennate. L’ opera Fragments ,che verrà inaugurata alla presenza dell’artista, dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia e della presidente dell’Istituzione biblioteca Classense Patrizia Ravagli, è stata creata da Maurizio Donzelli (Brescia, 1958) in dialogo con il grande pavimento musivo della sala del Mosaico della biblioteca Classense e origina un inedito percorso che invita lo spettatore alla scoperta di inattese relazioni tra il prezioso lavoro del VI secolo e il delicato arazzo creato da Donzelli per questo momento che saluta l’arrivo della nuova stagione.

Un prezioso e delicato rimando che si sviluppa come un ricamo lungo la sala, chiedendo allo spettatore di trovare, a partire dalle attitudini visuali, relazioni e confronti tra il passato e il linguaggio contemporaneo dell'artista, che si nutre delle stratificazioni e delle rimanenze del tempo.

Maurizio Donzelli, che presenta il suo nuovo lavoro in contemporanea con le presenze espositive di Venezia e Firenze, non è la prima volta che si confronta con l’antico. A tale proposito si ricordano le personali Metamorfosi, a Palazzo Fortuny, Venezia, 2012; Ad Altemps, tenutasi al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps, Roma, 2015; la bi-personale con Aldo Grassi a Palazzo Ducale a Mantova, nel 2017-2018; la collettiva Metamorphosis a Villa Olmo, Como, nel 2021; le precedenti collettive Intuition e Proportio, entrambe a Palazzo Fortuny, Venezia, nel 2017 e nel 2015; In nuce al Museo Civico Medievale di Bologna dello scorso 2021.

Orari dal 22 giugno al 2 luglio; dall’11 al 14 luglio e dall’1 al 13 settembre: da martedì a sabato dalle 9 alle 19, lunedì dalle 14 alle 19. Chiuso ogni domenica, il 23 luglio e dal 10 al 20 agosto. Dal 5 al 9 luglio in occasione di “Virtual dance for real people-Ravenna Festival 2022” aperto da martedì a sabato dalle 9 alle13. Chiuso lunedì 4 luglio.