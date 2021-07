Aspettando Lallabay 2022 a Palazzo San Giacomo

Sabato 31 luglio dalle ore 21, nel bellissimo giardino di Palazzo San Giacomo di Russi, vi attende una serata all'insegna della musica, del buon vino e della bellezza che Lallabay riesce a creare! L'intrattenimento sonoro sarà affidato alla performance live de La Màquina Parlante di Matteo Scaioli che vi catapulterà nei magici anni '20, '30 e '40 grazie alla musica di dischi originali in bachelite, riprodotti su veri grammofoni dei primi del '900.

Potrete poi degustare cocktail, vini artigianali e birra ghiacciata serviti dal Vintage Wine Truck Vino al Vino Street. E per chi volesse spiluccare qualcosa di buono ci saranno piadine farcite, gnocco fritto e salumi e patatine fritte proposte dai ragazzi di "A La Mi Manira". Infine, come da tradizione, Palazzo San Giacomo sarà visitabile gratuitamente grazie alla Pro Loco di Russi, PRENOTANDO la visita a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftOPKF0nWvgG972G3ulyDPCbv5a2XwsA1AVY9h 2jMX6Od1FA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ATTENZIONE IMPORTANTE: Per poter contingentare le entrate e rispettare le norme di sicurezza anti-Covid, motivo per cui quest'anno l'evento è in versione ridotta, è OBBLIGATORIO PRENOTARSI chiamando o mandando un messaggio via WhatsApp al 328 0126247.