Un racconto tra politica e territorio: l'assessore Corsini presenta "Fra la gente"

Appuntamento con l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, lunedì 15 luglio al festival letterario "Cervia, la spiaggia ama il libro". Dalle 21.15, in piazzetta Pisacane, Corsini sarà intervistato dal giornalista Beppe Boni per parlare del suo libro "Fra la gente". Come per le altre serate del festival, al termine della presentazione è in programma il ‘Firmacopie’.

Si parte da una carrellata sull’Emilia-Romagna, da sempre considerata un crocevia fondamentale per l’Italia, sia dal punto di vista geografico che storico e politico. Dopo il doloroso dopoguerra, nel 1948 inizia a prendere forma quella che diventerà una regione ufficialmente istituita il 7 giugno 1970, con Guido Fanti, ex sindaco di Bologna, primo governatore.

Il libro racconta il percorso politico di Andrea Corsini, cervese di nascita, in un viaggio caratterizzato dalla sua esperienza politica volta a "plasmare una regione orientata al Terzo Millennio". È un invito a guardare fiduciosamente al futuro, senza dimenticare le radici e la storia della regione perché, come Corsini scrive, "l’Emilia-Romagna è un luogo dove sarà sempre bello viverci. Casa nostra”.