In scena il monologo tragicomico "Assolo per Paquita"

Venerdì 24 marzo ore 21 andrà in scena al Teatro Sala Fellini di Faenza, lo spettacolo teatrale "Assolo per Paquita" ovvero Memorie di un'attrice stressata. Testo del drammaturgo spagnolo Ernesto Caballero, interpretato da Maria Grazia Ghetti. Monologo tragicomico di un personaggio femminile che in simbiosi con l'attrice interprete diventa delirio amoroso che scende a spirale da una seduta di autocoscienza per innamorati cronici ad una clinica psichiatrica, per finire nel camerino stesso dell'interprete. In una autoironica consapevolezza di essere " malate d'amore", in entrambe si fa strada quasi per caso, un desiderio di rivalsa contro il maschio affabulatore. E la vittima si fa carnefice. L'attrice M. Grazia Ghetti, dopo anni di attività artistica svolta in molti teatri italiani, torna nella sua città natale per incontrare e ritrovare il pubblico cittadino.