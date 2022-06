Si parla di astrofotografia con l'esperto Loris Ferrini

Nell'ambito della XXII edizione Faentina della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, giovedì 9 giugno dalle 21.30, si terrà un incontro aperto al pubblico organizzato dal Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi). L'incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la dodicesima puntata della serie "Usciamo a Riveder le Stelle". Dalle 21:30 Loris Ferrini, astrofotografo forlivese, parlerà del mondo delle immagini astronomiche: dagli scatti ai corpi del Sistema Solare, fino alle affascinanti nebulose del profondo cielo. Attraverso le sue immagini, il giovane fotografo presenterà le informazioni essenziali su strumentazioni e tecniche per riprendere gli oggetti celesti. Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 21:30, all'indirizzo https://youtube.com/astrofaenza/live Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all'indirizzo https://youtu.be/vSCp8dvbVWI A seguire, dalle 22:30, condizioni meteo permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi a disposizione dell'associazione. Per motivi organizzativi, per partecipare dal vivo è gradita la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito https://www.astrofaenza.it La "Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica" è un evento annuale organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con gli enti che partecipano al "Tavolo della Scienza".