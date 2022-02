Astuzia e divertimento in scena con le “Storie di Kirikù”

Indirizzo non disponibile

Penultimo appuntamento, domenica 13 febbraio, della stagione 2021/2022 de Le Arti della Marionetta, organizzata e diretta dal Teatro del Drago/ Famiglia d’Arte Monticelli: alle ore 17.00 la compagnia Teatro dei Colori di Avezzano calcherà il palcoscenico delle Artificerie Almagià con lo spettacolo “Storie di Kirikù”, rivolto alle famiglie e ai bambini a partire dai 5 anni.

Il bimbo più furbo, scaltro e veloce della tradizione africana si chiama Kirikù, è diverso dagli altri, è speciale. La sua voce si sentiva già dal ventre della mamma e appena nasce, da solo si dà il nome. Capisce che il suo mondo, il suo villaggio vive una maledizione, la fonte dell’acqua è secca, gli uomini e anche il suo papà sono scomparsi. Kirikù è piccolo, nessuno vuole giocare con lui, ma poi tutti lo cercheranno perché è coraggioso, supererà prove, libererà il villaggio dalle maledizioni. Utilizzando la sua astuzia, supererà la paura della strega Karabà, e con grande coraggio si avvicinerà a lei. Ma nel villaggio non credono a tutto ciò.

Lo spettacolo offre una riflessione su temi quali la nascita e la crescita, le paure e i desideri, la capacità di affrontare le difficoltà e di superarle, il singolo e il gruppo, la distinzione tra fantasia e realtà. La parola nella sua funzione narrativa diventa uno strumento con cui indagare i suoni, le voci, in uno spazio che vuole ricordare e salvare una cultura, un continente… l’Africa, come in una grande pittura di Henri Rousseau.

È consigliata la prenotazione, telefonicamente al 392 6664211 (dalle ore 10 alle ore 18) o via e-mail a compagnia@teatrodeldrago.it

Biglietti: intero adulti €7, ridotto bambini, over65 €5, gratuito sotto i 3 anni. Speciale famiglia (2 adulti + 2 bambini) €20 - terzo figlio €1.