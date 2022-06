Una serata alla scoperta della leggendaria civiltà di Atlantide

Giovedì 23 Luglio ore 21 al Bagno Perla di Punta Marina "Ravenna" si tiene una conferenza sulla leggendaria isola di Atlantide con Egidio Tullio e Angela Pasturini. I relatori esporranno attraverso immagini e video i risultati delle loro ricerche fatte in giro per il Mondo, collegando i diversi reperti trovati a una ricostruzione della presunta civiltà Atlantidea. Un vaiggio in cui soffermarsi su diversi aspetti come il potere del linguaggio, anche in chiave esoterica, e la tecnologia avanzata. Oltre a numerosi esempi sui Costumi della Società Atlantidea.

Egidio Tullio è un ricercatore, conferenziere, autore già di diverse pubblicazioni su Atlandide. Angela Pasturini è una ricercatrice che ha condiviso diversi viaggi nei vari continenti in giro per il Mondo con Egidio Tullio, portando avanti una ricerca capillare di prove dell'esistenza di Atlantide. Info e prenotazioni Conferenza 338.2251483 - carlodilitta@gmail.com (costo: 10 euro). Possibilità di cenare: menù di pesce (19 euro), pizza o insalatone. Prenotazioni Cena: 347.4670672 - bagnoperla@gmail.com