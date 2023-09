Le auto d'epoca del 33esimo Gran Premio Nuvolari attraversano la Romagna

Rombano i motori d'epoca con il passaggio del 33esimo Gran Premio Nuvolari sull'asfalto romagnolo dal 15 al 17 settembre. La scuderia automobilistica meldolese Racing Team Le Fonti, in sinergia con i comuni di Brisighella e Faenza, "ospitano" il transito della gara internazionale Fia per auto storiche, una manifestazione importante che richiama oltre 300 concorrenti da tutte le parti del mondo a bordo di auto costruite dal 1919 al 1972. Sfilano per le strade veri e propi gioelli che hanno fatto la storia dell’automobile come: Audi, Bugatti, Ferrari, Mercedes, Jaguar, Trumph, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Bmw, Fiat, Porsche, Mg, Riley, Emilcar, Aston Martin, Stanguellini, Om, Lagonda, Bentley, e molte altre.

Il programma

Venerdì 15 settembre passaggio a Brisighella in piazza Carducci dalle ore 16,45 alle ore 19 circa. I concorrenti arriveranno a Brisighella provenienti da Mantova, sede di partenza e arrivo del gran premio Nuvolari, dopo aver transitato per Riolo Terme e arriveranno nel borgo di Brisighella dalla strada del Monticino, svolteranno a sinistra in via delle Volte e arriveranno in piazza. Qui è prevista una breve sosta per poi passare al controllo orario su via Roma, da dove si dirigeranno poi sulla strada della Carla dove ci saranno le prove di media. Poi scenderanno a Marzeno, Faenza, Forlì, Predappio, Meldola, Forlimpopoli, Cesenatico e infine a Rimini per la sosta notturna.

Domenica 17 è previsto il passaggio a Faenza in piazza del Popolo dalle ore 9,00 alle 12 circa, dove sarà presente una esposizione di auto. I concorrenti arriveranno da Rimini giungendo poi in corso Giuseppe Mazzini e da qui entreranno in piazza del Popolo dove ci saranno tre prove cronometrate al centesimo di secondo. Dopo di che usciranno dalla piazza in direzione corso Garibaldi, per raggiungere l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove si svolgeranno altre prove cronometrate.