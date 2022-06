Le auto d'epoca attraversano la Romagna: torna la 1000 Miglia

Sale la febbre per gli appassionati di auto d'epoca. Dal 15 al 18 giugno torna di scena la 1000 Miglia che, anche nel 2022, transiterà sull'asfalto romagnolo. E il territorio ravennate sarà protagonista della prima tappa: Cervia-Milano Marittima è infatti l'arrivo della prima tappa che partirà, come da tradizione, da Brescia.

Mercoledì 15 giugno, dalle ore 22, è atteso l'arrivo e la sfilata delle auto storiche sotto la Torre San Michele a Cervia. Ad anticipare le 1000 miglia, sulle 20, ci sarà però anche il passaggio e la sfilata delle auto del Ferrari Tribute in Piazza Garibaldi.

Giovedì 16 giugno alle 6 di mattina è invece fissata la ripartenza dall'Anello del Pino di Milano Marittima con le vetture storiche che partiranno per la seconda tappa che le porterà fino a Roma.

Il percorso della 1000 Miglia 2022 nel Ravennate

Le favolose auto storiche, provenienti da Ferrara, percorreranno la statale 16 Adriatica passando attorno a Ravenna. Le vetture svolteranno poi verso Milano Marittima transitando da Viale Nullo Baldini, via Ascione, via Jelenia Gora, quindi percorreranno il centro della località passando da viale Matteotti, via Milano, viale DI Vittorio, via XXII Ottobre, via Martiri Fantini. Superato il ponte sul canale, entreranno quindi nella città di Cervia fino alla Torre San Michele. Giovedì mattina le auto ripartiranno quindi da Milano Marittima dirette verso Forlì percorrendo un primo tratto di Adriatica prima di svoltare sulla via Salare e transitare dagli abitati di Tantlon, Castglione di Cervia, Castiglione di Ravenna e Casemuate, prima di uscire dalla provincia di Ravenna.