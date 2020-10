Le auto storiche attraversano la Bassa Romagna con la 100 miglia del Lamone

Domenica 4 ottobre a Villanova di Bagnacavallo si rinnova l’appuntamento con la 100 miglia del Lamone, raduno e percorso enogastronomico-culturale riservato ad auto storiche. Quest’anno l’evento collega le Terre del Lamone con un percorso al di fuori degli itinerari turistici consueti, per promuovere un turismo vicinale che mette in evidenza luoghi ed eccellenze del territorio, prodotti tipici ed enogastronomia legati alla vera tradizione locale.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9 presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri dove si terranno le iscrizioni ed un rinfresco di benvenuto. Si partirà poi per percorrere una via alzaia sul Fiume Lamone per raggiungere lo splendido Palazzo di San Giacomo nel comune di Russi. La sosta prevede la visita guidata e un rinfresco a cura del Consorzio di prodotti tipici Il Bagnacavallo allestito nella corte.

Dopo l’aperitivo si ritornerà a Villanova per un pranzo della migliore tradizione romagnola, presso la Locanda dell’allegra mutanda, sala conviviale dell’Ecomuseo, a cui seguirà nel pomeriggio una visita guidata. Per l’occasione saranno allestite presso l’Etnoparco Villanova delle Capanne mostre di land art e una collezione di campane e campanacci. La giornata si concluderà con la consegna degli omaggi a tutti gli equipaggi.