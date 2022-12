Autodistruzione e ironia nello spettacolo di Viola Marietti e Matteo Gatta

L’inquietudine di chi soffre di un’adolescenza lunga e si trascina in un tempo apparentemente senza senso è il nucleo fondante dello spettacolo A.L.D.S.T Al limite dello sputtanamento totale (l'ultimo per il 2022 al Teatro Socjale di Piangipane) che vede protagonista una ragazza di oggi - interpretata dall'attrice Viola Marietti - e le sue contraddizioni, che sono il riflesso di un’epoca complessa. Viola Marietti e Matteo Gatta firmano uno spettacolo - in scena mercoledì 21 dicembre, alle 21.00, al Teatro Socjale di Piangipane - in cui autodistruzione e ironia si fondono scandendo il racconto di una quotidianità segnata da un carico di dolore senza nome che scava dentro, spostando sempre un po’ più avanti il traguardo della felicità.

"A.L.D.S.T – spiega Marietti – è un piano sequenza di tutti i casini, a partire dal pranzo di Natale in famiglia ai tanti “pit-stop” emotivi di ogni giorno, per cui si lotta grossolanamente contro quell’indefinita zavorra che trascina sempre in basso, passando per il baratro della depressione. Sappiamo tutto di questa ragazza: l’amore, il lavoro, la solitudine, la religione, la malattia, tutto quel che le restituisce sempre e con gli interessi il dolore senza nome che si porta dentro".

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro