Una serata di musica con i Samantha Rocks

Sabato 14 ottobre si approfitta del perdurare della bella stagione con un aperitivo rock al Circolo Endas di Savarna. A partire dalle ore 18 i Samantha Rocks porteranno infatti la loro energia nel locale romagnolo. Sarà l’occasione cantare e ballare sulle note di brani energici e sfavillanti tratti dalla storia del rock dagli anni 70 ad oggi, il tutto accompagnato da un gustoso aperitivo. Il Circolo Endas di Savarna si trova in via Savarna 75. Aperitivo dalle ore 17.30.



I Samantha Rocks, gruppo “alternative” reduce da un’intensa stagione di concerti sulla riviera romagnola, sono una cover band che surfa nella storia della musica, con un sound che attraversa l’iconico pop anni ‘80 e il rock degli anni ‘90. Il gruppo è composto da: Cristina “Itsakindofmagic” Ferretti (voce), Daniele Scarazzati (chitarra), Lorenzo Monti (basso), Michele Eviani (batteria). I Samantha Rocks trasmettono passione ed energia, proponendo pezzi di artisti del calibro degli Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, Foo Fighters, No Doubt per giungere a Prince e ad autentici mostri sacri quali Ivan Graziani e Stevie Wonder. E non mancherà qualche sorpresa.