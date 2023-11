Avventure natalizie alla Rocca di Riolo: divertimento ed eventi per tutte le età

Dicembre si apre con un programma ricco di eventi dedicati al Natale, promettendo emozioni uniche attraverso giochi, escape room, adventure game e visite guidate. La Rocca di Riolo si trasforma in un luogo magico, pronta ad offrire ai visitatori esperienze indimenticabili in un contesto suggestivo e affascinante.



Sabato 2 dicembre alle ore 18 si terrà l’inaugurazione della mostra antologica “G10 BERT – I sogni scolpiti” in memoria di Giovanni Bertozzi, grande scultore riolese, per i 10 anni dalla sua scomparsa. La mostra sarà visitabile fino a domenica 7 gennaio 2024 durante gli orari di apertura della Rocca di Riolo.



Domenica 3 e domenica 17 dicembre alle ore 15 si respirerà aria di Natale e bambini e famiglie avranno la possibilità di mettersi in gioco con “Xmas Adventure”: un adventure game nelle sale della Rocca dove ogni squadra dovrà esplorare ogni meandro del castello e risolvere le sfide che incontrerà lungo il percorso.

Giovedì 7 dicembre gli appassionati del mondo fantastico di Harry Potter avranno la possibilità di mettersi alla prova con Rocca Escape “Notte ad Hogwarts”, un escape room per adulti dove i partecipanti avranno un’ora di tempo per risolvere tutti gli enigmi ispirati al mondo di Hogwarts e trovare la chiave per fuggire dalla torre del castello.



Venerdì 8 e martedì 26 dicembre alle ore 15 Caterina Sforza in persona condurrà i visitatori alla scoperta della Rocca con la visita guidata “Alla Corte di Caterina”. La visita ripercorre la storia del castello sforzesco e la Leonessa di Romagna narrerà le sue tumultuose avventure.

Venerdì 8 dicembre dalle ore 20 torna il suggestivo appuntamento con “Candle Castle Night”, un concerto di pianoforte a lume di candela che si svolgerà nelle sale interne del castello.

Sabato 9 dicembre alle ore 18 la Rocca ospiterà lo spettacolo di burattini “Insalata di Riso” a cura della compagnia teatrale Il Teatrino di Carta.

Nella stessa giornata, alle ore 21, in collaborazione con Torrino Wine Bar, torna “Delitto al castello”: un’occasione unica per calarsi nel Medioevo con un gioco di ruolo che trasporta i commensali in un'epoca di insidie, sfide e trame. I partecipanti hanno tempo dall’aperitivo fino al dolce per scoprire chi, tra loro, è l’assassino.

Domenica 10 e 24 dicembre dalle ore 10 i bambini e le famiglie hanno l'opportunità di mettere alla prova le proprie abilità Junior Rocca Escape “A Christmas Carol”, un’escape room ispirata al famoso romanzo di Dickens: un’ora di tempo per l’ingegno e risolvere enigmi, trabocchetti e trovare le giuste combinazioni per aprire i lucchetti.

Sabato 16 dicembre alle ore 18.30, in collaborazione con la biblioteca comunale G. Mirandola, si terrà nelle sale della Rocca la presentazione del libro “Le leggende di Kentar – gli ultimi cacciatori” di Riccardo Frontali.

Gli appuntamenti della giornata continuano alle 20.30, dove bambini e ragazzi sono invitati ad armarsi di torcia e coraggio per l’evento “Occhio al fantasma”, una visita guidata al buio alla ricerca dei fantasmi che abitano la Rocca e a seguire si terrà una caccia al tesoro tematica.

Domenica 31 dicembre dalle ore 20 infine, per i bambini più coraggiosi, l’evento “Notte al Castello di Fine Anno” offrirà l’opportunità di trascorrere tutta la notte di Capodanno all’interno dell’antico castello di Riolo. Giochi, letture animate e laboratori all’insegna della suggestione dell'oscurità e del mistero renderanno questa esperienza indimenticabile!

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.

Per info e prenotazioni:

335 1209933 - 0546 77450

roccadiriolo@atlantide.net

www.atlantide.net/roccadiriolo