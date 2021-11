Le Azzurre sfidano il Lussemburgo al PalaCattani: è il primo match in Italia dopo 2 anni

Le azzurre del basket torna a giocare una partita ufficiale in Italia a distanza di due anni esatti dall'ultima volta: era il 14 novembre 2019 quando la Nazionale Femminile affrontò la Repubblica Ceca a Cagliari nel primo impegno degli EuroBasket Women 2021 Qualifiers, e ora il 14 novembre, alle ore 18, la squadra di Lino Lardo sfiderà il Lussemburgo al PalaCattani di Faenza nella seconda partita di qualificazione all’Europeo 2023.

L'evento è organizzato da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro e rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività turistica. La biglietteria per la partita è attiva sul circuito Vivaticket e online a questo link.

I prezzi

PARTERRE GOLD

Intero: € 20.00

Ridotto Under 14/Over 65: € 15.00

PARTERRE SILVER

Intero: € 20.00

Ridotto Under 14/Over 65: €15.00

TRIBUNA GOLD – TRIBUNA SILVER – PARTERRE DX

Intero: € 15.00

Ridotto Under 14/Over 65: € 10.00

Promozionale (tesserati FIP): € 8.00

GRADINATA

Intero: € 10.00

Ridotto Under 14/Over 65: € 5.00

Promozionale (tesserati FIP): € 5.00

Le convocate

Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Reyer Venezia)

Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Reyer Venezia)

Sara Crudo (1995, 1.80, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Wuber Schio)

Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

Marzia Tagliamento (1996, 1.83, G, Passalacqua Ragusa)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

Matilde Villa (2004, 1.70, P-G, Costa Masnaga)

Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Segafredo Zanetti Bologna)