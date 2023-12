Scatta la 'Babbo skate': torna la speciale sfilata natalizia in costume

Elfi, renne e Babbi Natale su tavola si lanciano in una maratona in skate che dal centro di Cervia li porterà fino a Milano Marittima e ritorno. Torna domenica 17 dicembre a partire dalle 14 la 'Babbo skate' che vedrà tanti partecipanti saettare in costume sulle tavole da skate seguendo un percorso che inizia in piazza Garibaldi. Iscrizioni: 5 euro.