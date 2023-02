Dai baby shower ai compleanni: un grande evento per scoprire come nasce un party per bambini

Gender reveal party, baby shower, battesimi, compleanni, comunioni, cresime e tanto altro ancora: sono sempre di più gli eventi dedicati ai bambini a cui i genitori non vogliono rinunciare. Per questo, due giovani professioniste romagnole, Sonia Bargagli e Raffaella Ruocco, hanno ideato “Cute Baby Party”, un format che vuole mostrare ai genitori il dietro le quinte di un evento per il mondo baby.

“Cute Baby Party” si svolgerà domenica 5 febbraio alla Darsena del Sale a Cervia, dalle ore 14 alle 19.30, con ingresso gratuito. Insieme a Bargagli e Ruocco, ci saranno altri 8 professionisti, che, in modo sinergico, organizzeranno una festa all day long a misura di bambino. Un’occasione unica per mamma e papà di vedere dal vivo come nasce un party per bambini, senza tralasciare nessun aspetto: dalla pasticceria all’allestimento, dalla ballon art all’animazione, dal servizio fotografico alle decorazioni floreali, passando per bomboniere e regali. Passeggiando al primo piano della Darsena del Sale, i genitori potranno vivere l’esperienza concreta di una festa per i più piccoli, dove tutti gli elementi sono coordinati fra di loro e si integrano perfettamente creando la magia dell’evento.

Ciascun professionista allestirà un corner per mostrare i propri servizi. I genitori, a caccia di consigli, ispirazioni e suggerimenti, avranno la possibilità di toccare con mano i prodotti esposti e visionare i servizi offerti, incontrando e dialogando direttamente con designer, fotografi e pasticceri. Durante l’evento, i bambini saranno intrattenuti nell’area giochi, con laboratori e animazione dedicati. La location verrà allestita ad arte, con composizioni scenografiche in 3D e archi di palloncini, simulazione di un set fotografico, party backdrop, selfie corner e area giochi. A conclusione dell’evento, si terrà un’estrazione finale con in palio alcuni prodotti e servizi offerti dei professionisti, fra cui un vero e proprio servizio fotografico.