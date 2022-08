Bagnacavallo, ultimo appuntamento del 2022 con le feste dei vicini

La sera di giovedì 25 agosto si terrà in via Abbadesse a Villa Prati l’ultimo appuntamento del 2022 con le feste dei vicini di Bagnacavallo, che partite da giugno hanno visto la partecipazione di oltre 700 persone. Le feste dei vicini sono ritrovi conviviali in strade, parchi e giardini per festeggiare il piacere di stare assieme fra tavole imbandite, animazioni e chiacchiere.

Le precedenti feste si sono svolte a Bagnacavallo nelle vie Beltrami il 15 giugno, Lombardia il 19, della Fiera il 22 e nel Parco della Pace il 23 giugno.

Venerdì 24 giugno, giornata ufficiale della festa, ci sono stati appuntamenti nelle vie Matteotti e Sillaro, nel Parco di via Cadorna e nel Parco dei Giusti Bagnacavallesi, mentre il 28 giugno è stata la volta di largo Marzabotto, il primo luglio di via Nazario Sauro, il 6 di via Mascagni e il 15 luglio di via Amendola. Per quanto riguarda le frazioni, le feste sono state ospitate alla Cà di Pré di Villa Prati il 16 giugno e in via Servidei a Rossetta il 24 giugno.