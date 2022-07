Bagnacavallo, a Palazzo Vecchio si parla di arte, città e giovani

“Due chiacchiere sull’arte” sono in programma mercoledì 27 e giovedì 28 luglio, sempre alle 21.15, presso il cortile di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Organizza l’associazione Officina con il patrocinio del Comune. La prima serata sarà un’informale chiacchierata con Vilio Folicaldi che, con l’ausilio di immagini, parlerà della qualità del vero e del falso, del valore dell’arte e della sua bellezza.

Nella seconda serata sempre Vilio Folicaldi assieme ad altri relatori rifletterà sul “senso, il perché e alcuni motivi per fare arte: un’idea per Bagnacavallo”, soffermandosi anche sulle recenti e prossime opere riguardanti la città con il coinvolgimento delle giovani generazioni, dalla pista da skate del Redino al campo da basket di via Togliatti.

Ingresso libero.

Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Info:

338 2378315 (Alan)

333 5286899 (Vilio)