"Bagnacavallo al cinema", domenica la chiusura della manifestazione

Ultima proiezione domenica 3 settembre all’arena delle Cappuccine per “Bagnacavallo al cinema. Estate 2023”, rassegna che ha preso il via il 16 giugno e si chiude dopo circa ottanta serate di cinema.

Ultimi due titoli sono, sabato 2, “Nessuno deve sapere” di Bouli Lanners, una storia d'amore atipica e minimalista e domenica 3 “Delta” di Michele Vannucci con due grandi attori come Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, dove il Delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori.

“Bagnacavallo al cinema” è una rassegna curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. L’arena si trova in via Berti 6.

Prezzo unico: 3,50 euro.

Per informazioni:

351 8443876

cinemabagnacavallo@gmail.com

www.arenabagnacavallo.it

Facebook: Bagnacavallo al cinema

Instagram: arenabagnacavallo