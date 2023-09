Bagnacavallo, al Parco della Stazione per conoscere meglio gli "sguardi estranei"

Lunedì 4 settembre dalle 18 alle 20 il Parco della Stazione di Bagnacavallo ospiterà gli “Sguardi estranei,” ispirati al motto «venire da lontano e trovarsi vicini». Ci saranno letture, racconti, aneddoti ed esperienze «per capire come ci vedono i nuovi cittadini. A chi non è capitato di andare in un altro paese – osservano dall’associazione Humusapiens – sia esso in un altro continente o solo a pochi chilometri di distanza, e stupirsi di qualcosa che lì sembra del tutto normale? Ognuno è straniero da qualche parte.

Partendo dal microcosmo Bagnacavallo, in questo trebbo del 4 settembre vogliamo dare spazio agli “sguardi estranei”. Come ci vedono o ci hanno visto i nuovi cittadini? Ma anche cosa colpisce un bagnacavallese che va a vivere altrove?

Nel pieno rispetto di tutte le persone e di tutte le tradizioni possiamo aprirci alla meravigliosa diversità umana con un po’ di leggerezza e sor-ridere insieme.»

L’iniziativa è in collaborazione con l'associazione Jam Salam.

Il progetto continuerà poi il 19 settembre con “Lo sguardo dell’umarel” per concludersi nella seconda metà di ottobre con gli “Sguardi amorosi”.

Humusapiens è un’associazione di promozione sociale che ricerca uno stile di vita sostenibile, mettendo insieme l’esperienza e il sapere dei bisnonni e le più recenti scoperte scientifiche e tecnologiche, con l’obiettivo di crescere in consapevolezza collettivamente. I principi di base sono ispirati alla natura, alla permacultura e all’agricoltura naturale.

Il progetto ha il contributo e il patrocinio del Comune.

Informazioni sui singoli eventi si trovano sul gruppo Facebook “HumuSapiens”, sul sito del Comune e possono essere richieste al 334 3312289 oppure all’indirizzo ass.humusapiens@gmail.com