Bagnacavallo, al teatro Goldoni lo spettacolo "L'inizio del buio"

Tratto dal romanzo di Walter Veltroni e presentato in prima nazionale all’ultima edizione del Festival di Todi, giunge al Teatro Goldoni di Bagnacavallo L’INIZIO DEL BUIO, interpretato da Giancarlo Fares e Sara Valerio (quest’ultima anche autrice dell’adattamento teatrale del romanzo), un racconto emozionante e coinvolgente sulle storie di Alfredino Rampi e Roberto Peci che porta a una riflessione sull’ingresso prepotente della televisione nelle nostre vite. La regia è di Peppino Mazzotta.

Lo spettacolo, in scena sabato 29 gennaio alle ore 21, è il primo appuntamento della rassegna Teatri d’Inverno, progetto che Accademia Perduta/Romagna Teatri dedica alla drammaturgia contemporanea e che attraverserà tutti i Teatri gestiti dal Centro di Produzione.

L’incontro di due storie fortemente radicate nella memoria degli italiani e che, caso ha voluto, si siano svolte negli stessi giorni: la vicenda di Alfredino Rampi e quella di Roberto Peci.

Lo spettacolo ripercorre i momenti focali delle due storie con la volontà di risvegliare la memoria emotiva collettiva e trarre insegnamenti dall’esperienza comune.

Il 10 giugno 1981 Roberto Peci trova pistole puntate, cade in un bagagliaio e non lo vede nessuno. Alfredino trova un buco nel terreno, cade e non lo vede nessuno.

Una diretta televisiva di tre giorni che racconta i vani tentativi di salvare Alfredino e il circo mediatico che genera l’evento.

Cinquantaquattro giorni di prigionia per Roberto Peci, documentati da video.

Due innocenti sotto l’occhio della telecamera. Due pubbliche solitudini date in pasto al pubblico.

La televisione si trasforma e modifica il linguaggio con cui dialoga con gli italiani chiusi nelle loro case.

Prevendite dal giorno antecedente la rappresentazione dalle ore 10 alle ore 13.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306) dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 11 alle ore 13. Biglietti online: Vivaticket

Info: 0545 64330 - 0546 21306 - www.accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FPP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.