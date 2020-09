Bagnacavallo, al via venerdì "Verde brillante", festival eco per i bambini

Prende il via questa settimana Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura, il progetto pensato dalle associazioni promotrici della Città dei bambini assieme al Comune per tutto il mese di settembre a Bagnacavallo.

Il programma delle iniziative, rivolte a bambine e bambini di diverse fasce d’età, comprende piccoli spettacoli, laboratori, letture e molto altro all’insegna dell’ambiente in parchi e aree verdi del territorio, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

Coordina l’associazione Comunicando assieme a Cercare la Luna e Doremi.

Il primo evento, dal titolo Lo spirito degli alberi, è previsto venerdì 4 settembre alle 9.30 presso il Campo HumuSapiens. Nel laboratorio, dedicato ai bambini da 6 a 10 anni, Terry e Patrizia dell’associazione HumuSapiens accompagneranno i loro piccoli ospiti a conoscere gli alberi, incontrando Gaia la Quercia e il suo insegnamento.

Sempre presso il Campo HumuSapiens, sabato 5 alle 18.45 si terrà una pratica di GiocaYoga al tramonto, a cura di Daniela Emiliani in collaborazione con l’associazione musicale Doremi.

Domenica 6 alle 10, presso il Podere Pantaleone, Il giardino fiorito dentro di noi proporrà un cammino di conoscenza di sé e delle proprie qualità attraverso storie, musica e silenzio, a cura di Eleonora Branchetti ed Elena Oprica dell’associazione Sahaja Yoga Italia.

Lunedì 7 settembre si tornerà al Podere Pantaleone per Una palla che corre - Sferodromo naturale. Sono previsti due turni, alle 10 e alle 17, per questo laboratorio per creare e personalizzare la propria sfera e il proprio numero che sarà seguito dal primo trofeo non competitivo di Corsa della sfera. A cura del collettivo Vunder.

Gli eventi sono particolarmente indicati per bambini da 5-6 a 10 anni.

Verde brillante continuerà poi per tutto il resto del mese avendo sempre come regina incontrastata la natura grazie a un percorso attraverso le infinite possibilità che essa offre. Le iniziative si articoleranno fra Giardino dei Semplici, Parco delle Cappuccine, Podere Pantaleone e Campo HumuSapiens.

Verde brillante è realizzato in collaborazione con le associazioni Circolo 22, HumuSapiens, Il Cerchio tondo, Lestes, Sahaja Yoga Italia, Primola Cotignola e Aiyb (Associazione Italiana Yoga Bambini) e con il sostegno di Ravaioli Legnami, Natura Nuova e Le Nuvole. L’accesso a luoghi, eventi e laboratori sarà contingentato e su prenotazione, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Il Giardino dei Semplici è in via Diaz, il Parco delle Cappuccine in via Berti, il Campo di HumuSapiens in via Granaroli e il Podere Pantaleone lungo la via omonima, laterale di via Stradello, sempre a Bagnacavallo.

Prenotazioni obbligatorie entro due giorni prima di ogni singola iniziativa.

Info e prenotazioni:

339 4359583 (Margherita) - 347 3081464 (Patrizia) - FB: Bagnacavallo Città dei bambini