Bagnacavallo, Anpi in festa a San Francesco

Nella serata di lunedì 25 luglio il chiostro dell’ex convento di San Francesco ospiterà un evento promosso da Anpi Bagnacavallo per «condividere la memoria e i valori della famiglia Cervi: antifascismo, libertà, inclusione, uguaglianza e giustizia sociale».

A partire dalle 20 si potrà gustare la “pastasciutta antifascista come a Casa Cervi”. «Papà e mamma Cervi – spiegano infatti gli organizzatori – il 25 luglio del 1943, pur nel dolore e nella povertà, ebbero comunque la forza di distribuire nella piazza di Campegine pastasciutta per tutti per festeggiare la caduta del regime fascista. Un pasto semplice certo, a base di pasta condita con burro e formaggio grattugiato, prodotti delle loro stalle, ma di grande valore simbolico e che dobbiamo celebrare e tramandare sempre con onore e orgoglio.»

Alle 21.30 si esibirà in concerto Enrico Farnedi, con un omaggio a Lucio Dalla.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Bagnacavallo, è organizzato in collaborazione con Antico Convento San Francesco e AKÂMÌ Casa&bottega.

La prenotazione è obbligatoria. Ingresso da via Cadorna 10.

