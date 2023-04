Bagnacavallo, Anpi in festa al parco di Masiera

Nell’ambito delle celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione, è in programma dal 27 al 30 aprile “Anpi Bagnacavallo in Festa”, tradizionale iniziativa con musica, buon cibo e parole sulla R-Esistenza in programma al Parco del Senio di Masiera con la collaborazione dell’associazione l’Olmo. L’evento ha il patrocinio del Comune.

Giovedì 27 alle 20.30 si comincerà con la presentazione del libro “Noi che siam stati partigiani” (Edizioni del Loggione) di e con Carmelo Pecora per proseguire con i Khorakhanè in concerto alle 21.30.

Venerdì 28 alle 20 l’associazione La Banda presenterà il nuovo dossier “Idra - Mafie sotto casa”; seguirà alle 21.30 il concerto dei Siegel Senones.

Sabato 29 alle 8 ci sarà la partenza per la visita all’Isola degli Spinaroni e alle 18 “Essere Anpi”, incontro con Paolo Papotti (responsabile formazione Anpi) e Giovanni Baldini (direttore Libri di Bulow e redattore di Patria Indipendente), moderatore Samuele Staffa (capo redattore Resistenza & Libertà).

Concluderà la giornata alle 21.30 Vittorio Bonetti in concerto.

Domenica 30 aprile alle 14.30, in collaborazione con l’Anpi provinciale, il professore di Diritto Costituzionale dell’Università di Bologna Andrea Morrone parlerà di “Anpi per applicare e sostenere la Costituzione”.

Alle 16.30 è prevista poi la presentazione del libro “I Pellerossa che liberarono l’Italia” (Corsiero editore) di Matteo Incerti alla presenza degli ufficiali canadesi di Poggio Renatico e con Daniele Morelli e Gianluigi Melandri.

Alle 18 ci saranno “I cento passi" in concerto mentre alle 22 la chiusura della festa sarà affidata ai Briacabanda.

Ogni sera lo stand gastronomico funzionerà dalle 19, domenica anche a pranzo.

Per informazioni e prenotazioni

bagnacavalloanpi@gmail.com

Facebook: Anpi Bagnacavallo