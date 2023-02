Bagnacavallo, cinema Palazzo Vecchio: è il commovente "The Whale" il film del fine settimana

7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La stagione Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo propone nel fine settimana 24-26 febbraio “The Whale” di Darren Aronofsky. Presentato in concorso alla Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia e acclamato con oltre sei minuti di applausi per la straordinaria performance del protagonista Brendan Fraser, il film è candidato a tre premi Oscar: Miglior Attore, Miglior Attrice Non Protagonista e Miglior Trucco.

“The Whale” racconta la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesitaÌ che tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un’ultima possibilitaÌ di redenzione.

Oltre alle tre proiezioni serali il film è in programma domenica anche alle 16.

Nella serata di sabato 25 verrà introdotto dal critico e regista Adriano Sforzi.

“The Whale” verrà riproposto anche nel fine settimana successivo.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

Le proiezioni serali hanno inizio alle 21.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

https://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio