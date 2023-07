"Bagnacavallo Festival": si parte con le canzoni del Paola Sabbatani quintet contro le dittature

La dodicesima edizione del “Bagnacavallo Festival” prende il via martedì 1 agosto con “Allontana da me… canzoni contro le dittature e per la libertà” con la voce di Paola Sabbatani accompagnata da Daniele Santimone (chitarra), Maurizio Piancastelli (tromba), Roberto Bartoli (contrabbasso) e Tiziano Negrello (batteria). L’appuntamento è in programma alle 21 presso il chiostro dell’ex convento di San Francesco.

Da “Calice” di Chico Buarque e Gilberto Gil, una ferma condanna alla censura della dittatura che limita la libertà di espressione, a “Gallo rojo gallo negro”, una delle canzoni più famose di Chico Sánchez Ferlosio, diventata uno degli inni della resistenza contro la dittatura in Spagna. Da “Pippo non lo sa”, resa celebre dal Trio Lescano, censurata perché interpretata dal pubblico e dal regime come una ridicolizzazione di un gerarca fascista, a “Nel 22 sognavo già l’amore” con testo di Dario Fo, piccolo gioiello antifascista. E poi “Alabama song”, nata dalla collaborazione tra il drammaturgo Brecht e il musicista Kurt Weill, “I walk a little faster”, di Carolyn Leigh e Cy Coleman, bellissimo brano jazz. E ancora brani del leggendario cantautore russo Vladimir Vysotsky. E tanto altro ancora.

L’ingresso agli spettacoli è a offerta libera.