Bagnacavallo Festival: una visita virtuale all’orto dell’ex convento di San Giovanni

La nona edizione del Bagnacavallo Festival si sposta mercoledì 12 agosto in piazza della Libertà con la prima delle tre Memorie nascoste. Ricerche e narrazioni a cura di Mario “Maginot” Mazzotti.

Dalle 21.30 alle 23 è possibile entrare virtualmente in un un luogo mai o quasi mai visto dalla maggior parte delle persone: l’orto dell’ex convento di San Giovanni a Bagnacavallo. Ciò grazie a un video che viene proiettato sulla Torre Civica e successivamente diffuso in rete. Nel video Mario “Maginot” Mazzotti racconta preziose curiosità sul luogo, accompagnato dall’esecuzione musicale dei maestri della locale scuola di musica. Fondato dal bagnacavallese padre Leonardo Brusamolini nel 1336, l’ex convento di San Giovanni fu acquistato dalle suore cappuccine nel 1816 che vi fondarono un educandato per ragazze di buona famiglia. La sua fama è legata ad Allegra Byron, figlia del poeta George Gordon, la quale vi trascorse parte della sua vita fino alla prematura morte a soli cinque anni.

La serata è a ingresso libero. Nei due successivi appuntamenti di Memorie Nascoste, mercoledì 19 e giovedì 27 agosto, i video saranno dedicati a Palazzo Galegati e allo Sferisterio comunale.