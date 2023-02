Bagnacavallo, il calendario degli appuntamenti per la Festa della Donna: dal 7 al 23 marzo

Orario non disponibile

In occasione della Giornata internazionale della donna l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bagnacavallo ha coordinato anche quest’anno un ampio calendario di iniziative dal titolo “Il marzo delle donne” che prenderà il via martedì 7.

L’assessora alle Pari Opportunità Ada Sangiorgi osserva che «il numero, la varietà e la qualità delle iniziative programmate per questo marzo delle donne sono frutto della collaborazione con un’ampia rete di associazioni e del coordinamento delle Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Ci sono proposte di approfondimento, storia, festa, poesia, musica, senza steccati di alcun tipo, identitari, nazionali o culturali, mirate essenzialmente a promuovere, com’è tradizione del nostro Comune, una cultura inclusiva e rispettosa dell’identità di genere».

Il primo appuntamento si terrà martedì 7 alle 20.30 presso la saletta didattica delle Cappuccine, dove la psicologa Ylenia Greco terrà una conferenza dal titolo “Donne di ieri, di oggi e di domani”, promossa da Demetra donne in aiuto e Comitato di amicizia e solidarietà.

L’8 marzo, alle 14.30, via Glorie a Villanova ospiterà “Alberi vestiti”, inaugurazione delle opere realizzate all’uncinetto per “vestire” gli alberi della via, nei pressi della Parrocchia, da un gruppo di donne villanovesi e ucraine, coordinate dal gruppo di volontari “Gente che posto!” assieme al Consiglio di Zona e al Centro Sociale Il Senato.

Giovedì 9 marzo ci sarà spazio per la musica: alle 21 presso la Sala di Palazzo Vecchio si esibirà il Duo Morrighan. Il concerto al femminile è proposto da Controsenso nell'ambito della rassegna "Cucù – Curiosità culturali", con Ambra Bianchi (flauto traverso, voce) e Irene De Bartolo (arpa) che proporranno le colonne sonore più conosciute nell’arrangiamento di un duo che trae il suo nome da un’importante divinità celtica femminile. Info, prenotazioni e costi: 333 7981563.

Venerdì 10 il Circolo Arci Casablanca di Villanova ospiterà dalle 19.30 la “Festa popolare per le donne, il lavoro, la pace”: la cena conviviale sarà seguita da “Parole di donne”, testimonianze, esperienze e letture accompagnate dalla musica di Edgardo; evento in collaborazione con Spi- Cgil. Info, prenotazioni e costi: 339 7611282.

“Senza madre. Storie di figli sottratti dallo Stato” (Magi Edizioni - 2022) è il titolo del libro scritto a più mani che verrà presentato da Nadia Somma presso la Saletta didattica della Cappuccine sabato 11 marzo alle 18. L’evento è promosso dall'associazione Demetra Donne in aiuto.

Domenica 12 marzo alle 15.30 la conferenza di Emanuela Penni su “Galla Placidia, una vita sospesa tra dovere e preghiera” si svolgerà nella Chiesa del Suffragio; a cura di Cif e Associazione I Girasoli.

Le iniziative riprenderanno poi sabato 18 marzo alle 18, presso la Saletta didattica delle Cappuccine, con “Versi sospesi”, poesie di Marianna Della Penna, poetessa di Pollutri, comune legato a Bagnacavallo da un patto di amicizia.

Lunedì 20 marzo alle 21 si potranno ascoltare presso la Sala di Palazzo Vecchio “Quattro marzo 1943 e altre storie”, canzoni e narrazioni con Vittorio Bonetti (voce e pianoforte) e Michele Antonellini (voce narrante). Il ricavato della serata sarà devoluto a un progetto di Auxilia onlus per favorire l’emancipazione femminile in Senegal. A cura della scuola comunale di musica gestita dall'associazione Doremi con le associazioni del territorio. Info, prenotazioni e costi: 348 6940141.

Chiuderà il ricco calendario di iniziative, giovedì 23 marzo alle 18 presso la Saletta didattica delle Cappuccine, la presentazione del libro di Marisa Iannucci“Gender Jihad. Storia, testi e interpretazioni nei femminismi musulmani” (Il Ponte Vecchio), nell’ambito del progetto Tessere Legami coordinato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Modera Laura Gambi della cooperativa LibrAzione.

Il programma è coordinato dall’assessorato alle Pari Opportunità con il supporto delle associazioni di volontariato del territorio.

