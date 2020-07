Bagnacavallo, in agosto rassegna di incontri letterari alle Cappuccine

Ripartono le belle parole dal chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo con gli incontri letterari Al chiostro d’estate, per tutto il mese di agosto e un po’ di settembre. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale Taroni.

Il via è in programma lunedì 3 agosto con Figure e figuri di Bagnacavallo, da Napoleone al papa, appuntamento con La Bottega dello Sguardo intorno alle carte di polizia: scellerati, misfatti e sospetti della Bagnacavallo dell’Ottocento prenderanno forma grazie alla cura di Renata Margherita Molinari e alla voce di Luca Andreini, Lisa Capaccioli, Carlo Sella e Tomás Acosta. Lunedì 17 agosto sarà la volta dei Vent’anni di Marcello Fois. In dialogo con Emiliano Visconti, l’autore ci racconterà dei suoi primi vent’anni da scrittore, a partire dal suo ultimo romanzo Pietro e Paolo. A cura di Rapsodia Festival.

Lunedì 24 agosto, analoga serata riguarderà invece i Vent’anni di Simona Vinci, che sempre in dialogo con Emiliano Visconti parlerà dei suoi primi vent’anni da scrittrice partendo dal suo primo libro Nel bianco. A cura di Rapsodia Festival. Lunedì 31 agosto è prevista la premiazione dei vincitori del concorso di scrittura Il racconto in 10 righe, giunto alla sua ventunesima edizione. Chiuderà la rassegna martedì 8 settembre Ermanno Cavazzoni con le sue Storie vere e verissime, in un appuntamento a cura di ScrittuRa Festival.

Tutte gli eventi sono a ingresso gratuito, con inizio alle 21.15. Prenotazione obbligatoria allo 0545 280912 oppure a taroni@sbn.provincia.ra.it

Per tutte le serate di spettacolo il Museo Civico delle Cappuccine resterà aperto dalle 20 fino alle 23.30.

Il chiostro delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo.