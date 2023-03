Bagnacavallo, le montagne di Luigi Dal Re in mostra a Bottega Matteotti

“Le mie montagne” è il titolo della mostra di disegni di Luigi Dal Re che la vetrina della Bottega Matteotti di Bagnacavallo ospiterà dal 3 aprile al 14 maggio. Luigi Dal Re frequenta le montagne fin da ragazzino e da allora ne scala le pareti e ne disegna i profili. Nel 2017 un incidente in arrampicata lo costringe a fermare temporaneamente l’attività alpinistica; in quei mesi di noia e incertezza si dedica particolarmente al disegno e in seguito all’acquerello, impegnandosi quotidianamente con studio ed esercizio. Dopo il recupero fisico continua a lavorare con le matite, realizzando disegni di montagne, in particolare delle Dolomiti e delle loro pareti, che l’autore conosce avendole accarezzate arrampicando. Il disegno è la sua comunicazione artistica e nel suo segno si leggono le crepe della vetustà delle rocce, nei chiaroscuri i tagli di luce che perforano le pareti, nel suo delicato tratteggio emerge la conoscenza di quelle strutture rocciose dalle forme incredibili. Ama definirsi un «alpinista che ha prestato le proprie mani prima alle rocce e poi all’arte».

Dal Re nasce a Faenza nel 1970 e vive a Mezzano di Ravenna, non proprio vicino alle montagne. Si possono ammirare altre sue opere alla pagina Facebook “La montagna sotto le dita”. Ha partecipato a diverse esposizioni personali e collettive in Emilia-Romagna e Veneto.

“Le mie montagne” fa parte di “Bottega Matteotti: Arte in vetrina”, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26 – Bagnacavallo) e con il patrocinio del Comune.

Informazioni:

0545 60784

www.bottegamatteotti.it