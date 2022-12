Bagnacavallo, un live e una visita guidata per chiudere la personale di Enrico Minguzzi a San Francesco

Sono le ultime settimane per visitare la mostra “La piena dell’occhio”, personale di Enrico Minguzzi ospitata dal 23 settembre all’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo. Il 10 e l’11 dicembre, ultimi giorni di apertura, il Museo Civico delle Cappuccine promuove due iniziative presso l’ex convento per offrire ai visitatori un’esperienza di fruizione multisensoriale e approfondita delle opere dell’artista.

Sabato 10 dicembre, alle 22 (apertura porte alle 21), è in programma il live di MikiYui, viaggio che comincia tra gli antichi corridoi dell’ex convento di San Francesco e le contemporanee e surreali nature morte di Minguzzi. Viaggio che non rimane unicamente visivo, ma che trova la sua colonna sonora grazie all’artista e compositrice giapponese Miki Yui che, attraverso sintetizzatori e campionatori, disegnerà nella Sala delle Capriate sentieri verso mondi a noi sconosciuti. Paesaggi sonori abitati da rumori e frequenze che mirano a rivelare la bellezza del vuoto, i fenomeni di coesistenza e le risonanze nella vita.

Miki Yui, musicista, compositrice e artista multidisciplinare giapponese di Tokyo con sede a Düsseldorf, è nota a livello mondiale per il suo approccio unico, minimalista e organico.

L’evento è a cura dell’associazione Magma con il sostegno del Comune e il supporto di MU e del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo.

Domenica 11 dicembre, alle 16.30, si terrà invece una visita guidata alla mostra. Le opere e la poetica di Enrico Minguzzi saranno raccontate dal direttore del Museo Civico delle Cappuccine Davide Caroli. Sarà un’occasione per approfondire la produzione recente dell’artista e comprendere i riferimenti che si celano nei dipinti e nelle sculture che in questi mesi hanno acceso gli spazi espositivi dell’ex Convento.

Info e prenotazione (necessaria) per entrambi gli eventi:

0545 280913

centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

La partecipazione è gratuita sia per il live che per la visita guidata.