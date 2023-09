Bagnacavallo, "una piega per gli alluvionati" domenica all'ex mercato coperto

Si intitola “Una piega per gli alluvionati” l’iniziativa di solidarietà promossa da un gruppo di parrucchieri ed estetiste bagnacavallesi che si terrà domenica 10 settembre presso l’ex mercato coperto di Bagnacavallo a supporto delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Dalle 9.30 alle 18.30 sarà possibile usufruire di un trattamento di bellezza come la piega o la manicure e sostenere assieme gli alluvionati del territorio. L’offerta minima è di 15 euro.

L’accesso sarà in ordine di arrivo, non è prevista prenotazione.

In collaborazione con le imprese del territorio, in mattinata sarà inoltre possibile fare colazione, mentre al pomeriggio ci saranno merende e aperitivi.

L’intero ricavato sarà devoluto all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per contribuire alla “Raccolta fondi emergenza alluvione”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e il supporto delle associazioni di categoria Cna e Confartigianato.

L’ex mercato coperto si trova in via Baracca 8 a Bagnacavallo.

Info:

www.comune.bagnacavallo.ra.it