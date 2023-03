Bagnara di Romagna: in Rocca una mostra dedicata alle grandi donne d'Italia

Inaugurerà sabato 4 marzo alle 16.30 nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna la mostra dal titolo «La bellezza di Métis. Le grandi donne d'Italia». Si tratta di un ciclo pittorico di ritratti dell'artista di Pieve di Cento Mar.Gu (che sarà presente all'inaugurazione), dedicato alle grandi donne d'Italia e realizzato in concomitanza con la Giornata internazionale della donna.

Mar.Gu nasce a Ferrara nel 1976, da sempre attratta dal disegno e dai colori, si diploma all'Accademia di belle arti e decide di indirizzare la sua produzione artistica verso tematiche sociali e politiche nel tentativo di avviare un confronto, un dialogo, che porti al cambiamento verso una società più illuminata.

La mostra è frutto di un lungo percorso di ricerca e di studio in cui si esaltano personaggi femminili noti e meno noti e che in svariati campi sono riusciti a rendere grande il nostro Paese. Per questo ricordano il mito di Métis che grazie alle proprie virtù riuscì a salvare Zeus, ma anche a contrastarlo rendendo possibile la nascita di Atena. «La bellezza di Métis» è quella della donna consapevole di sé, delle sue potenzialità e che non ha paura di affrontare un mondo dominato da modelli maschili e dal pregiudizio. Sa che è possibile mettere in discussione tutto questo anche grazie all’esempio di grandi donne del '900 e dei giorni nostri che hanno dimostrato intelligenza, abilità e caparbietà al pari degli uomini che hanno segnato grandi successi.

Quindici le donne ritratte dall'artista: Elvira Coda Notari, Lina Merlin, Ninetta Bartoli, Anna Magnani, Rita Levi Montalcini, Luisa Gallotti Balboni, Maria Teresa De Filippis, Laura Conti, Tina Merlin, Nilde Iotti, Margherita Hack, Oriana Fallaci, Franca Viola, Speranza Scappucci, Monia Benini.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 19 marzo il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L'iniziativa è realizzata dalla cooperativa «Il Mosaico» in collaborazione con il Circolo fotografico massese con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna. Per ulteriori informazioni contattare lo 0545 905540, mail museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it.