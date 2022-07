Bagnara di Romagna, in scena Federico Mondelci e l’Orchestra giovanile italiana di sassofoni

Concerto d’eccezione lunedì 1 agosto, alle ore 21, nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna (piazza 4 Novembre 3). Sul palco il Maestro Federico Mondelci dirigerà l’Orchestra giovanile italiana di sassofoni. Lo spettacolo fa parte della rassegna dell’Emilia Romagna Festival ed è inserito nel cartellone del Festival teatrale de “I Borghi più belli d’Italia”, che riunisce gli eventi organizzati nei “Borghi più belli d’Italia” emiliano-romagnoli e il cui sito internet, con l’intero programma, si trova all’indirizzo https://teatroneiborghipiubelliditalia.it/.

In caso di maltempo l’evento si terrà all’Auditorium parrocchiale in via Camangi.

“Siamo lieti ed onorati di poter ospitare un grande sassofonista come Federico Mondelci, insieme all’orchestra giovanile da lui stesso fondata - afferma Riccardo Francone, sindaco di Bagnara di Romagna -. Un grande appuntamento proposto dall’Emilia Romagna Festival, inserito nel cartellone del Festival dei ‘Borghi più belli d’Italia’. Il cortile interno della nostra Rocca e il contesto suggestivo dell’intero borgo, non potranno che essere palco ideale di un programma musicale e di musicisti, di altissimo valore”.

In programma musiche di Giovanni Gabrielli, Leonard Bernstein, Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Gianni Iorio, Carlos Jobim, Roberto Molinelli, Scott Joplin, Sammy Nestico.

Sul palco con il Maestro Mondelci saranno i giovani sassofonisti Julian Brodski, Luca Chiarini, Gretha Mortellaro, Tommaso Rocchetti, Giacomo Mornelli, Francesco Paolo Mazzali, Lorenzo Poletti, Davide Dal Vignale, Eleonora Fiorentini, Matteo Rossini, Sara Albani, Emiliano Bastari, Daniele Bolletta, Diego Vergari.

Nell’occasione, sarà possibile visitare gratuitamente, la mostra “Annuccia adorata… Omaggio ad Anna Lolli, sotto il segno di Pietro Mascagni”, dedicata alla musa ispiratrice del Maestro e al grande musicista italiano.

Ingresso: costo 5 euro (gratuità fino ai 10 anni). Biglietti disponibili su VivaTicket in prevendita; inoltre saranno in vendita il giorno dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio del concerto, salvo l’esaurimento dei posti in prevendita.

Per informazioni: www.comune.bagnaradiromagna.it - Tel. 347.433558