Bagnara di Romagna: musica classica all'auditorium con il compositore Paolo Marzocchi

Sabato 30 settembre alle 18 all’auditorium parrocchiale di Bagnara di Romagna sarà proposto il concerto «Mymosh, il figlio di sé stesso», con musiche di Paolo Marzocchi e Mozart.

Paolo Marzocchi, al quale sarà affidata la recitazione, è pianista e compositore, ha collaborato con artisti di fama internazionale e ricevuto commissioni per la realizzazione di opere da istituzioni prestigiose. È l’ideatore e direttore artistico della WunderKammer Orchestra, un ensemble pensato per portare la musica sinfonica dove le grandi orchestre non riescono ad arrivare.

Il programma prevede l'esecuzione di Mymosh, il figlio di sé stesso di Paolo Marzocchi, per voce recitante e quartetto d’archi, e il Quartetto delle dissonanze (k. 465) di Wolfgang Amadeus Mozart, con cadenza di Felipe Tovar-Henao.

Sul palco Beatrice Martelli ed Eleonora Podestà (violini), Marta Cappetta (viola), Mario Strinati (violoncello); voce recitante Paolo Marzocchi.

L'ingresso costa 3 euro. Il concerto è organizzato con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna.