Bagnini in gara a Marina: torna il "Palio della Voga"

Indirizzo non disponibile

Si rinnova a Marina di Ravenna l'appuntamento con il "Palio della Voga - Città di Ravenna", che giunge quest'anno alla quarta edizione. La manifestazione è in programma per domenica 3 settembre, dalle 20 alle 24 nella Darsena Pescherecci di Marina di Ravenna. Qui i bagnini si sfideranno a colpi di remi a bordo dei mosconi per decretare il miglior vogatore.