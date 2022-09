“Balla & Snella”: open day dedicato al benessere delle donne

E’ già sold-out l’open day dell’8 settembre, la giornata consacrata al benessere delle donne in programma - dalle ore 18 alle 21 - alla sala “Mucho Más” di via Levico 2 a Cervia. Al centro dell’evento la presentazione del corso “Balla & Snella”, il nuovo progetto di Melina Zoccoli che prenderà il via con una giornata dimostrativa ad ingresso gratuito.

Per partecipare all’open-day - che vedrà anche la presenza del sindaco Massimo Medri - era necessaria la prenotazione ma, dopo qualche giorno, le richieste hanno cominciato ad arrivare numerose e, ad una settimana dall’appuntamento, i posti sono andati tutti esauriti: “Hanno chiamato oltre duecento donne - spiega Melina - tanto che, ad oggi, non siamo più nella condizione di accettare altre prenotazioni. Abbiamo avuto una risposta incredibile, direi inattesa, la dimostrazione che le donne attendevano da tempo una proposta così”.

Posti esauriti per l’open-day dell’8 settembre, ma chiunque potrà comunque presentarsi dal 12 al 16 settembre per partecipare alle giornate di prova gratuita con le insegnati Belen Carreras, Francesca Cis e Cristina Ruberto, tutte professioniste diplomate M.I.D.A.S. di 2° livello (per partecipare basta inviare un messaggio Whatsapp al +39 353 444 5366).