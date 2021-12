Balli country e Babbo Natale: si festeggia la Vigilia nelle piazze di Ravenna

Aria di festa nel centro di Ravenna per la Vigilia di Natale. Venerdì 24 dicembre sono in programma alcuni appuntamenti pomeridiani per riscaldare l'atmosfera in attesa del giorno di festa.

Dalle 15 al Villaggio di Natale ADVS in Piazza San Francesco, oltre a dolci, thè caldo e vin brulè, si trova anche Babbo Natale, che giunge nella piazza ravennate per la gioia di grandi e piccini

Dalle 16 invece in piazza del Popolo ci si scalda a suon di musica e passi "da far west": spazio infatti ai balli country con la scuola di ballo Free to Dance che tengono compagnia al pubblico sotto l'albero di Natale fino alle 18.