A Palazzo Milzetti danzatrici e danzatori in costume fanno rinascere i balli dell'Ottocento

Rivivere la vita del palazzo negli anni della sua realizzazione. Sabato 20 aprile, dalle 15 alle 17.45, i ballerini della Società di Danza Faenza Aps saranno protagonisti del Gran Ballo Ottocentesco organizzato a Palazzo Milzetti. I ballerini, vestiti con costumi d'epoca, si esibiranno nel Salone d'Apollo e nella Sala d'Achille. L'evento sarà preceduto alle 14 da una visita guidata all’importante residenza neoclassica faentina.

Si potrà assistere al ballo con il biglietto d'ingresso al museo. L'evento è gratuito per i possessori della Carta Milzetti.

Il museo di Palazzo Milzetti è aperto nei seguenti orari: da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali, dalle 9 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45). Domenica dalle 13.30 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45). E' possibile richiedere un'apertura straordinaria la domenica mattina, a partire dalle ore 9, per gruppi di almeno 15 persone, scrivendo anticipatamente all'indirizzo drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it.

Si ricorda inoltre la possibilità di acquistare la Carta Milzetti (al costo di € 10,00 per il biglietto intero e di € 4,00 per quello ridotto), un abbonamento annuale che dà diritto all'ingresso gratuito al museo e a tutti gli eventi organizzati per un anno intero dalla data di sottoscrizione.