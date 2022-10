Bancarelle in centro per la "Fiera d'Autunno"

Domenica 30 ottobre, dalle 8 alle 20, il centro storico di Lugo ospiterà il mercato straordinario "Fiera d'Autunno". Saranno presenti circa 90 attività

per un mercato non alimentare in cui si potranno trovare abbigliamento, calzature e generi vari.

Il mercato straordinario prevede anche alcune modifiche alla viabilità, comunicate ai residenti e alle attività con un apposito volantinaggio, e che saranno valide dalle 6 alle 21. In piazza 1° maggio ci sarà divieto di sosta con rimozione coatta nella parte rialzata e senso vietato all'intersezione con via Mariotti. In piazza Garibaldi, in corrispondenza dell'ingresso della rotonda con via Mentana, divieto di transito tranne che per i residenti di via Mariotti. In piazza Cavour, divieto di transito e sosta con rimozione coatta. In via Mazzini, obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con piazza 1° maggio. In piazza Trisi divieto di transito e sosta con rimozione per quanto riguarda gli stalli di sosta posti sul lato sud antistanti e adiacenti al Pavaglione. Da queste limitazioni sono esclusi i veicoli a servizio delle attività che partecipano al mercato.