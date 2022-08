Bancarelle, cibo, musica, spettacoli: a Russi torna la "Fira di Sett Dulur"

Quest'anno più che mai, la tanto attesa Fira di Sett Dulur sarà occasione di ritrovo, divertimento e condivisione. Sarà una Fira ricca di appuntamenti e iniziative per intrattenere grandi e piccini, gli amanti dello sport, dell'arte, del buon cibo, della musica e dello spettacolo. Tornano gli eventi tradizionali come il torneo di tennis, il torneo bocciofilo a coppie, i tanto amati Zug in piazza Farini, la parata delle Associazioni, la tombola, il raduno delle fruste ma ci saranno anche tante novità: preparatevi alla rassegna “Artinfira” con tanti artisti e musicanti che si esibiranno per le vie della Città, ai concerti di Castellina Pasi, Brutture Moderne social Club e di Lingò & Carimbò oltre che al Raid, al motoraduno e alle mitiche 500.

Per quanto riguarda l'arte e la fotografia non mancheranno mostre ed esposizioni: AnimaLudens, Arrivano a Russi. Le vie del Realismo, Un fiume di immagini. Omaggio al Lamone, Out of the Blue sono solo alcuni dei titoli in programma e anche a Teatro troverete belle soprese: una mostra di burattini e spettacoli per bambini dai 3 agli 8 anni. Potrete inoltre fare acquisti al Mercato Ambulante, passeggiando tra le bancarelle dei Commercianti del corso, o tra quelle del Mercatino dell'antiquariato e artigianato artistico. Ci sarà tutto questo e molto altro ancora, con l'augurio che questo 2022 ci porti una Fira da ricordare

PROGRAMMA COMPLETO:

2 – 19 settembre

Campi da Tennis | largo Bersaglieri 5

TORNEO OPEN NAZIONALE DI TENNIS FIRA DI SETT DULUR

sabato 3 settembre

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

domenica 4 settembre

ore 8.30 | Palazzo San Giacomo

RACCONTI IN VIAGGIO: IL LAMONE

passeggiata di 12/16 km lungo il fiume sulle tracce della storia

a seguire visita guidata del palazzo

lunedì 5 settembre

ore 20.45 | ex Chiesa in Albis | piazza Farini 17

LA CHITARRA NEL TEMPO

concerto di chitarra classica con Margherita Emiliani e Lorenzo Ottaviani

in collaborazione con la scuola di musica "A. Contarini"

giovedì 8 settembre

ore 21.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

PRIMA DI OGNI ALTRO AMORE

incanto per Maria Callas e Pierpaolo Pasolini

di Sergio Casesi

con Gea Rambelli e Stefano Tosoni

9 settembre – 1 ottobre

ex Chiesa in Albis, Museo Civico

ARRIVANO A RUSSI

le vie del realismo

mostra

presentazione venerdì 9 settembre ore 18.00 c/o giardino della rocca "T. Melandri"

10 – 25 settembre

Punto inComune

UN FIUME DI IMMAGINI - OMAGGIO AL LAMONE

mostra

apertura sabato 10 settembre ore 17.00

sabato 10 settembre

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

ore 20.00 | parco Berlinguer

47° TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE

gare finali e premiazioni vincitori

11 – 19 settembre

Chiesa S. Francesco | corso Farini

IN ASCOLTO. VITA DI CHIESA OGGI

mostra

apertura domenica 11 settembre ore 10.30

via Garibaldi 138

ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA

mostra di ceramica e pittura

apertura domenica 11 settembre ore 11.30

11 settembre – 19 novembre

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ANIMALUDENS

mostra

apertura domenica 11 settembre ore 18.00

domenica 11 settembre

ore 9.30 | Zona Artigianale

65° COPPA CITTÀ DI RUSSI

gara ciclistica per giovanissimi

ore 16.30 | Chiesa dei Servi | via Trieste

SANTA MESSA DEL MALATO

ore 20.30 | Chiesa dei Servi | via Trieste

SOLENNE PROCESSIONE

con l'immagine della Beata Vergine Addolorata

lunedì 12 settembre

dalle ore 14.00 | piazza Farini

RAID 2022

passaggio e sosta del rally turistico con macchine d'epoca

ore 20.45 | Chiesa dei Servi | via Trieste

CONCERTO DI MUSICA SACRA

martedì 13 settembre

ore 19.20 | piazza Farini

CAMMINATA LUDICO MOTORIA

aperta a tutti

ore 19.30 | piazza Farini

ZUG E ZUGATLÔN

serata dello sport con intrattenimento

13 - 19 settembre

corso Farini 96

OUT OF THE BLUE

mostra d'arte, cianotipia e fotografia

apertura martedì 13 settembre ore 19.00

14-19 settembre

vie della città

ECCEZIONALE LUNA PARK

vie della città

STAND GASTRONOMICI

con caplèt e bël e cöt

vie della città

MERCATO AMBULANTE

Residenza Municipale | piazza Farini

RICORDI DI SCUOLA

mostra fotografica

apertura mercoledì 14 settembre ore 20.00

Residenza Municipale | piazza Farini

SCARPANTIBUS: I NOSTRI PRIMI 50 ANNI

mostra fotografica

apertura mercoledì 14 settembre ore 20.00

mercoledì 14 settembre

dalle ore 18.30 | corso Farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ

giochi e fantasie in corso

ore 19.45 | Campo Ghigi | via Pascoli

PARATA DELLE ASSOCIAZIONI PRECEDUTA DALLA BANDA CITTÀ DI RUSSI

ore 20.30 | via d'Azeglio

CONCERTO DI CAMPANE IN VIA D'AZEGLIO

ore 21.15 | piazza Farini

LA FIRA SI VESTE

moda e spettacolo

15-19 settembre

via Giordano Bruno 1

PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO

mostra di disegno e pittura di Tommaso Martines

apertura giovedì 15 settembre ore 18.30

Teatro Comunale | via Cavour 10

BURATTINI IN MOSTRA

a cura di Teatro del Drago

via Trieste

GEMELLAGGIO SPAZIO DI INCONTRO

da Podborany: birra ceca

da Beaumont: vini, formaggi, champagne e crêpes

Area verde Sintoni | via Trieste

GEMELLAGGIO SPAZIO DI INCONTRO

da Bopfingen: tradizione, birra e würstel

Parco Ugo La Malfa

INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

mostra mercato degli hobbisti

giovedì 15 settembre

ore 19.30 | piazza Farini

SIGNORI QUESTO È IL B ËL E C ÖT

assaggio di bël e cöt e canèna

ore 20.30 | corso Farini

SCOMBUSSOLO

giochi per tutti

ore 21.00 | piazza Farini

TOMBOLA IN PIAZZA

animazione della serata a cura di Duo Idea

16-19 settembre

corso Farini

COMMERCIANTI IN CORSO

le attività si mettono in mostra

venerdì 16 settembre

ore 18.30 | piazza Farini

OPEN DAY PUBBLICA ASSISTENZA

dimostrazione delle attività svolte dai volontari

ore 21.00 | piazza Farini

BRUTTURE MODERNE SOCIAL CLUB

concerto

ore 21.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

LE OSSA DELLA TERRA - PAROLE, IMMAGINI E SUONI DI UNA ROMAGNA IN FUGA DAL TEMPO

presentazione del libro a cura di Andrea Conti, Roberto Dalmonte, Federico Spadoni

ospite speciale Fabrizio Caveja, cantautore selvatico

17-19 settembre

via Garibaldi

MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO E ANTIQUARIATO

sabato 17 settembre

dalle ore 7.30 | piazza Farini

RADUNO CICLOTURISTICO AUTOGESTITO

28° trofeo "Fira di Sett Dulur"

ore 14.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

INCURSIONI DEI MUSICANTI IMPROVVISI

ore 15.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

CAPPUCCETTO IL LUPO E ALTRE STORIE

spettacolo per bambini e bambine

dai 3 agli 8 anni

teatro di figura e narrazione

a cura di Drammatico Vegetale

dalle ore 15.30 | via Garibaldi

MOTORADUNO

a cura di Motoclub Winter Bikers Faenza

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57

dalle ore 17.00 | piazza Farini

GIOCHI PER TUTTI

a cura di Avis Russi

dalle ore 17.00 | piazza Farini

MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

ALLA NATURA: VISITA GUIDATA

visita guidata della mostra e del palazzo

con degustazione vini

ore 17.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

IL RAPIMENTO DEL PRINCIPE CARLO

spettacolo per bambini e bambine

dai 3 ai 10 anni

burattini tradizionali

a cura di Teatro del Drago

ore 19.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

INCURSIONI DEI MUSICANTI IMPROVVISI

ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

OLTRE LA CANÈNA... "BOLLICINE DI CASA NOSTRA"

itinerario nella biodiversità vitivinicola

PREMIAZIONE DEL CONCORSO "UN TREBBIANO DA FAVOLA"

ore 21.00 | piazza Farini

20° RADUNO DELLE FRUSTE E... NON SOLO

domenica 18 settembre

dalle ore 8.00 | piazza Farini

BASTA UN ATTIMO

attività di promozione della donazione del sangue e del plasma

ore 8.30 | Palazzo San Giacomo

LE MITICHE 500

raduno

dalle ore 9.00 | piazza Farini

A COME AGRICOLTORE

esposizione di macchine agricole

MERCATO DEL CONTADINO

promosso da Coldiretti Ravenna

dalle ore 9.00 | Meeple Lake | Bagnacavallo

TROFEO CITTÀ DI RUSSI - E MEI DLA FIRA 2022

gara di pesca a tecnica libera

ore 10.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

ARTORAN A ROSS E AMICO PER RUSSI

consegna premi e incontro con i russiani lontani

dalle ore 10.30 | piazza Farini

LE MITICHE 500

mostra statica

ore 11.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

dalle ore 15.30 | via Garibaldi

1° RADUNO DI AUTO STORICHE

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57

ore 16.30 e 21.00 | piazza Farini

CASTELLINA PASI

concerto - con il contributo di AVIS Russi e AVIS San Pancrazio

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ARTINFIRA

artisti e musicanti per le vie della città

ore 16.30: Lo Stramagante Mr Dudi

ore 17.30: Circo all'Improvviso

dalle ore 17.00 | piazza Farini

MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI

ore 17.30 | Residenza Municipale | piazza Farini

VISITA GUIDATA A RUSSI "ALLA RICERCA DELL'ANTICO CASTRUM"

e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt

giardino della rocca "T. Melandri"

ARTINFIRA

artisti e musicanti per le vie della città

ore 18.30: Mistral

ore 19.30: Lo Stramagante Mr Dudi

ore 20.30: Mistral

ore 21.30: Rulas Quetzal

corso Farini

ARTINFIRA

artisti e musicanti per le vie della città

ore 18.00, 19.30, 21.00: Magicaboola

ore 23.00 | piazza Farini

SPETTACOLO PIROTECNICO

lunedì 19 settembre

ore 11.00 | Stand Amici di Padre Giorgio | Area verde Falcone Borsellino

SFRUTTAMENTO E NEOSCHIAVISMO IN AGRICOLTURA: LA FILIERA ETICA "NOCAP" COME NUOVO PARADIGMA

riflessioni sul tema del caporalato con Yvan Sagnet

a seguire pranzo con il relatore

ore 15.00 | Centro Commerciale | via Godo Vecchia

CAMMINATA DELLA SALUTE PER IL CENTRO DELLA CITTÀ

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57

dalle ore 16.00 | via Trieste

LOGICHIAMO

giochi di logica e d'ingegno per grandi e piccini

a cura di Happy Family

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ARTINFIRA

artisti e musicanti per le vie della città

ore 16.30: Mistral

ore 17.30: Circo all'Improvviso

dalle ore 17.00 | piazza Farini

MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI

giardino della Rocca "T. Melandri"

ARTINFIRA

artisti e musicanti per le vie della città

ore 18.30: Gambe in Spalla Teatro

ore 19.30: Mistral

ore 20.30: Gambe in Spalla Teatro

ore 21.15: Mabò Band

corso Farini

ARTINFIRA

artisti e musicanti per le vie della città

ore 18.30: Mabò Band

ore 21.00 | piazza Farini

PREMIAZIONE CONTEST FOTOGRAFICO "FOTOGRAFA LA FIRA E VINCI IL TEATRO"

ore 21.00 | piazza Farini

LINGO & CARIMBÒ

concerto

ore 22.30 | piazza Farini

GRAN FINALE PIROTECNICO

mercoledì 21 settembre

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

ALLA NATURA: EVENTO CONCLUSIVO

conferenza con Antonio D'Avossa

sabato 24 settembre

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

ALLA NATURA: VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

visita guidata della mostra e del palazzo

con degustazione vini

domenica 25 settembre

ore 12.30 | C. S. C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

PRANZO DEI POPOLI