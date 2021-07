Bancarelle e vintage in centro, torna la Festa mercato

Indirizzo non disponibile

Mercatini di hobbistica, dell’ingegno e vintage ancora una volta protagonisti in via Vittorio Veneto e piazza Matteotti per il nuovo appuntamento dei venerdì della Festa Mercato di Massa Lombarda. Il 9 luglio tornano infatti, dalle 20, i tradizionali appuntamenti organizzati da InMassa rete di imprese, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Gli appuntamenti con I venerdì della Festa Mercato proseguono ogni venerdì fino a settembre e si inseriscono nel programma “Massa Estate 2021”, il contenitore di eventi promossi dall’Amministrazione, dalle associazioni, dalla Rete d’Imprese e dalla comunità massese.