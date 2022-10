Bancarelle in Darsena: il nuovo appuntamento de “La Pulce d’Acqua”

Torna “La Pulce d’Acqua”: nuovo appuntamento con il mercatino dell’usato in Darsena a Ravenna domenica 9 ottobre, dalle 8.30 alle 18.30. “La Pulce d’Acqua” è la fiera del riciclo che propone libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. La nuova edizione “accoglie” l’arrivo dell’autunno: spazio dunque agli abiti di stagione, per ritrovare con stile look e tendenze del passato. Naturalmente, il mercatino propone anche altri oggetti, sempre dal sapore “vintage”. E tra le bancarelle c’è sempre il gusto della scoperta, durante una passeggiata in uno dei luoghi più suggestivi della città, la Darsena.