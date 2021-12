Bancarelle, vin brulè e buskers: si festeggia il Natale nel quartiere Alberti

Torna aria di festa nel quartiere Alberti di Ravenna. I commercianti delle vie Alberti, Brunelleschi e Le Corbusier (e strade limitrofe) si mettono in moto anche per il Natale con due domeniche di festa, il 12 e il 19 dicembre, in cui il quartiere sarà caratterizzato da un articolato programma di spettacoli, giochi, iniziative per grandi e bambini.

Dal giro in carrozza alla bancarella di zucchero filato, dalla ciambella al vin brulè, fino al mercatino di Natale: con uno spettacolo di buskers per il primo appuntamento di domenica 12. L’area davanti alla fontana di piazza Bernini sarà inoltre abbellita da tre alberi di Natale sotto i quali verranno posizionati i pacchi natalizi.

Tutte le attività proposte alla cittadinanza saranno a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’AGEBO (Assistenza genitori bambini ospedalizzati): l’associazione di volontari che da ormai 25 anni opera nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, organizzando attività per i bambini (letture, giochi, musicoterapia, pet teraphy), fornendo compagnia e assistenza ai genitori, abbellendo le pareti del reparto con dipinti adatti ai più piccini.

Il ricavato, in particolare, servirà per cofinanziare un’attività da poco avviata: il potenziamento della rete wifi del reparto, utile non solo per i giochi per i giovani pazienti, ma anche per chi ha necessità di seguire la didattica a distanza. E l’obiettivo è anche quello di acquistare due smart tv.