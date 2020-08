Bancarelle, vintage e artigianato: torna la Festa Mercato

Negozi aperti e bancarelle nel centro di Massa Lombarda in programma per venerdì 21 agosto nel nuovo appuntamento dei Mercatini della Festa Mercato.

Dalle 20 nuova apertura serale per i negozi del centro, a cui si aggiungono i mercatini di hobbistica, dell’ingegno e vintage, che accoglieranno i cittadini in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto.

I Mercatini della Festa Mercato tornano per l’ultimo appuntamento della stagione venerdì 28 agosto, in concomitanza con la nona edizione della tradizionale Festa del Buco Incavato, organizzata dall’Amministrazione comunale.