Scambiare vecchi costumi e costruirsi la propria maschera: arriva il "Baratto di Carnevale"

Anche il Carnevale può essere sostenibile e divertente allo stesso tempo. Per chi vuole rinnovare il proprio travestimento, ma non vuole o non può comprarne uno nuovo ogni anno, può partecipare al “Baratto di Carnevale”. Domenica 4 febbraio dalle 10 alle 12.30 a CittAttiva, in via Carducci 16, sarà possibile scambiare il proprio costume o costruire una maschera personalizzata grazie a un divertente laboratorio.

Basterà portare costumi, maschere, strumenti musicali, bacchette magiche, accessori vari che non si usano più; per ogni pezzo rimesso in circolo sarà consegnata una eco-moneta da utilizzare per ritirare il costume o l’accessorio di proprio gradimento che qualcun altro avrà offerto.

E chi non riuscisse a trovare l’accessorio mancante o la maschera voluta, può crearla e personalizzarla al laboratorio gratuito che si svolgerà in concomitanza al baratto. Sono ben accetti i materiali di recupero (cartoncini, fogli colorati, gomitoli di lana).

Al Baratto di Carnevale possono partecipare sia grandi che piccini, attenti alla sostenibilità ambientale anche in occasione di feste private o sfilate di carri e desiderosi di divertirsi insieme. Il materiale da scambiare può essere portato la mattina stessa della festa oppure consegnato già i giorni prima: fino a venerdì 2 febbraio dalle 10 alle 13 a CittAttiva. La partecipazione a baratto e laboratorio è gratuita.

Il Baratto di Carnevale è organizzato da CittAttiva, il Centro di partecipazione civica del Comune di Ravenna in collaborazione con il progetto Stoviglioteca del CEAS di Ravenna e Spazio Ricircolo.

Per informazioni la sede di CittAttiva (via Carducci, 16 Ravenna) è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13. E' anche possibile chiamare i numeri 0544.482052 e 337.1633513 o scrivere a cittattiva@comune.ra.it.