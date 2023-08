Ravenna Bella di Sera: gli appuntamenti della settimana

Proseguono gli appuntamenti gratuiti in piazza San Francesco e ai Chiostri Francescani, alle 21.15, per Ravenna Bella di Sera, il cartellone delle serate estive della città di Ravenna, promosso dagli assessorati al Turismo, Commercio, in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna e molteplici realtà culturali.

Giovedì 3 agosto, Sotto Le Stelle di Galla Placidia, in piazza San Francesco, alle 21.45, propone i NOVAFONIC. Quattro musicisti d’eccezione, solisti e prime parti in importanti orchestre: Fabio Furia (bandoneon), Gianmaria Melis (violino), Marco Schirru (pianoforte), Giovanni Chiaramonte (contrabbasso). Per l’occasione il gruppo propone un itinerario eclettico e multiforme nel quale la forza poetica della musica si fonde al virtuosismo tecnico degli artisti. Una produzione frutto di un vero e proprio percorso di ricerca e sperimentazione, fondato sul confronto e l’interazione tra i generi e gli stili. Un repertorio profondamente jazz e di contaminazione che si inserisce in una dimensione intimamente evocativa ed emozionale.

Domenica 6 agosto, sempre in piazza San Francesco, gli allievi della Juillard, Mannes e Manattan School di New York per Sotto Le Stelle di Galla Placidia allieteranno il pubblico con E Lucevan le stelle.

Un concerto di Opera e Musical con giovani studenti provenienti dalle migliori scuole di New York come Juillard, Manhattan e Mannes. In programma le arie e i duetti d’opera verranno contrappuntati da songs del Musical Theatre di Broadway.

Info: www.turismo.ra.it e su www.visitravenna.it