Ben 30 proiezioni sotto le stelle: torna il Cinema all’Arena Spada

Brisighella torna ad illuminarsi con la magia del cinema. Saranno ben 30 le proiezioni in programma all’Arena Spada per l’estate 2023, grazie alla collaborazione tra Cinemaincentro, il Comune e la Pro Loco di Brisighella. Prima proiezione venerdì 21 luglio con Mon Crime, il nuovo film di François Ozon, per proseguire fino al 22 agosto con tutti i più grandi titoli della stagione appena trascorsa. In programma anche due anteprime nazionali.

Come di consueto la rassegna unirà i migliori film italiani – dagli attesi ritorni di Nanni Moretti e Marco Bellocchio al primo lungometraggio da regista di Beppe Fiorello, il toccante Stranizza d’amuri – con le opere internazionali più premiate, da The Fabelmans e Gli spiriti dell’isola fino all’irriverente vincitore della Palma d’Oro a Cannes: Triangle of sadness di Ruben Ostlund. Non mancheranno lo spettacolo e l’intrattenimento con gli ultimi capitoli di Indiana Jones e Mission Impossible, mentre alcune serate saranno pensate appositamente per gli spettatori più piccoli e per le famiglie: il nuovo live action Disney La Sirenetta e l’ultimo film di animazione di casa Pixar, Elemental, completeranno un cartellone che brillerà anche grazie all'anteprima nazionale de Il sapore della felicità con Gerard Depardieu (17 agosto) e a quella del primo film marocchino a vincere il premio FIPRESCI al Festival di Cannes: Il Caftano blu di Maryam Touzani, in programma lunedì 21 agosto. Grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution, quest’estate per tutti i film italiani ed europei l’ingresso costerà solo 3,50€: una grande occasione per non perdersi le nuove opere cinematografiche del nostro continente, proprio nel momento in cui stanno finalmente tornando protagoniste dei festival internazionali.

“Anche per il 2023 Cinema sotto i 3 colli porterà a Brisighella un cartellone variegato e di qualità, che per la terza stagione consecutiva torna nell'originaria, nonché suggestiva cornice dell'arena Spada, particolarmente apprezzata dal pubblico. Grazie al contributo e alla proficua collaborazione con Pro Loco Brisighella, la rassegna cinematografica va a completare la stagione culturale estiva già ricca di iniziative, in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente", queste le parole dell’Assessore alla Cultura del Comune di Brisighella Gessica Spada, che ha fortemente voluto che il cinema tornasse anche quest’anno ad animare le serate del borgo.

Con la rassegna Cinema sotto i Tre Colli, la settima arte va a completare la ricca stagione di “Brisighella Sogno d’estate 2023”, che unisce musica, teatro, letteratura, enogastronomia garantendo ai turisti e ai residenti un’offerta culturale a tutto tondo. Quest'anno inoltre è disponibile la promozione "Cena + Cinema", grazie alla quale è possibile gustare un piatto veloce accompagnato da calice di vino e caffè prima della proiezione del film, al prezzo speciale di 14,50 euro (biglietto cinema incluso), presso i due locali convenzionati Vineria Coramella ed Osteria Il gatto e la Volpe.