Ben 44 artisti esposti nella mostra del 20esimo Festival delle Arti

Inaugura venerdì 8 ottobre, alle ore 18,30 alla presenza del sindaco Massimo Medri e dell’assessore alla cultura del Comune di Cervia Cesare Zavatta, la mostra dedicata alla kermesse estiva “Festival delle arti” che ogni anno invade il Porto canale di Cervia dove decine di artisti si esibiscono in diretta e creano opere con tecniche espressive e abilità estetiche diverse.

Il Festival delle Arti è giunto quest’anno alla ventesima edizione e la mostra, che rimarrà aperta a ingresso gratuito, tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.30, fino al 24 ottobre al Magazzino del sale di Cervia, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Cerbero” in collaborazione con il Comune di Cervia, espone le opere realizzate da ben 44 artisti ispirati dal tema: “Frutta e Verdura-Salute e Natura”. Saranno esposte opere pittoriche, ceramiche, sculture, fotografie, artigianato e disegni.

“Il 2021 viene riconosciuto dalla FAO come l’anno internazionale dedicato a frutta e verdura - spiega Silvana Costa curatrice della mostra - un argomento che si lega con la necessità di sviluppare un’economia sostenibile e di produrre e consumare un cibo sano, a impatto zero a tutela dell’ambiente e con l’abbattimento totale dello spreco. La certezza di poter vivere secondo le nostre attitudini sono divenute un miraggio. Per svoltare definitivamente da questo stato occorre riportare al centro l’individuo e la sua necessità di libertà creativa, bisogna far leva sulla sua naturale capacità di evolversi, di tendere a uno stato di felicità come obiettivo primario. Gli artisti in mostra, attraverso le opere realizzate al Festival delle arti, esprimono questi concetti, parlano della fragilità dell’individuo e della mancanza di salute del mondo in cui viviamo”.

Gli artisti coinvolti sono: Daniela Albani, Paola Alboni, Margherita Amicucci, Paolo Ancarani, Alexandra Baglio, Giorgio Bedei, Marcella Belletti, Gianni Boraggini, Patrizia Budini, Eliseo Calcinari Ansidei, Silvana Cardinale, Barbara Casabianca, Sergio Catitti, Luisella Ceredi, Cristian Cimatti, Roberta Dallara, Viola Fabbri, Fausto Ferri, Francesca Forlazzini, Laura Gamberini, Gabriele Lombardi, Paola Maltoni, Mascia Margotti, Mara Mariotti, Sabrina Mazza, Maria Mazzotti, Luciano Medri, Maria Mingucci, Cinzia Montanari, Francesco Panetta, Fabrizio Pavolucci, Paolo Placci, Dina Polidori, Gregorio Prada Castillo, Liliana Quadrelli, Carmen Ravaioli, Luisa Riceci, Lara Romano, Laura Rondinini, Barbara Spazzoli, Paola Tassinari, Francesca Tirrò, Sara Valenti, Elisa Zaghini.