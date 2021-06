Benessere e socializzazione: una serata speciale per la camminata "Passo dopo passo"

Venerdì 11 giugno, prima della tradizionale camminata di ‘Faenza… passo dopo passo’, alle 20.30, in piazza del Popolo, è in programma GrandEvento, un momento di saluti da parte dell’amministrazione manfreda ai partecipanti e ai volontari che da anni seguono il progetto di sport e benessere promosso e coordinato dal Settore Sport del Comune di Faenza. Dopo gli interventi e prima di partire per la camminata, alle ore 21, piccolo buffet offerto da ‘Le Tavole sul Naviglio’. L'iniziativa ‘Faenza ...passo dopo passo’ è nata quale sintesi del convegno ‘Il sovrappeso nella popolazione oltre i 65 anni: conseguenze e prevenzione’, organizzato dal Rotary Club di Faenza con la collaborazione di Physiomedica e con la partecipazione esperti della salute in campo internistico, fisiatrico e della nutrizione.

Tra le conclusioni, oltre a riaffermare l'importanza della prevenzione primaria e secondaria e del rispetto di un corretto regime alimentare, si è riconosciuto come l'attività fisica ed in particolare la camminata, rappresenti una delle principali stimolazioni funzionali raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per garantire il benessere e l'equilibrio psico-fisico e sociale. Camminare almeno 30 minuti a passo svelto per almeno due giorni alla settimana aiuta a prevenire ed a controllare alcune patologie legate alla sedentarietà quali diabete, malattie cardiovascolari e osteoporosi. Inoltre camminare all'aria aperta contribuisce a migliorare l'umore ed il benessere psicologico e farlo in gruppo aiuta a socializzare e a conoscere nuove persone. L'iniziativa vuol quindi coniugare il movimento fisico con la socializzazione fra persone spinte dallo stesso desiderio di uscire da casa, valorizzando il territorio, alla riscoperta di spazi verdi, bellezze artistiche e le numerose e spesso non valorizzate piste ciclo-pedonali, di cui il nostro territorio è ricco.

L’iniziativa faentina di salute e benessere nel tempo è cresciuta notevolmente con decine di persone che ogni martedì e venerdì si danno appuntamento alla Fontana Monumentale in piazza della Libertà alle ore 21, per partecipare alla tradizionale camminata; un modo non solo per uscire da casa la sera dopo cena a tutto guadagno della salute ma anche per socializzare e conoscere il nostro territorio. All’iniziativa collaborano i volontari che durante il percorso ‘scortano’ i partecipanti nella passeggiata per indicare il percorso e la loro sicurezza.

"Con molto piacere – dice l’assessora allo Sport, Martina Laghi - insieme a chi da anni porta avanti l'iniziativa di ‘Passo dopo passo’, dopo mesi di interruzioni a causa della pandemia, possiamo ritrovarci in un momento di festa e coinvolgere tutti i cittadini che vogliono prendere parte alle camminate serali, all'insegna del benessere e della socializzazione, percorrendo varie zone della nostra splendida Faenza".